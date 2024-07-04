Так, он признался, что является подкаблучником. Тимур поделился, не видит в этом ничего плохого.
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Мирошниченко рассказал, что в отношениях с женой ради друг друга они совершенствуются. Кроме того, телеведущий назвал себя подкаблучником, но подчеркнул, что не считает это чем-то негативным.
Я подкаблучник. И это прекрасно. Со всех сторон. Чего я должен быть командир? Если мы говорим о доверительных отношениях,
– отметил шоумен.
Он подчеркнул, что ключевое в отношениях – говорить. Особенно, если что-то не нравится.
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Напомним, на днях Тимур и Инна Мирошниченко стали родителями в четвертый раз. Они усыновили второго ребенка – девочку Ангелину, и теперь занимаются воспитанием двух сыновей и двух дочерей.