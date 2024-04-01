Ба більше Могилевська зазначила, що вона одна з небагатьох виконавців, хто з початком кар'єри почав просувати солов'їну на загал. Свої "перші кроки" співачка робила вже українською мовою.

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Чому Могилевська не виїхала за кордон

За словами Наталії, любов до української мови прищепив її дідусь, який викладав філологію. Попри купу можливостей виїхати, артистка, саме через палку любов до батьківщини, зокрема і столиці, прийняла рішення залишитися в Україні до останнього.

У мене таке прізвище, у мене таке коріння, я настільки українка. Мій дід – викладач української філології у червоному університеті. Саме він прищеплював любов до української мови Рибчинському, це його учень, і Ніні Матвієнко. Я назавжди залишаюся в Україні. У мене було так багато можливостей виїхати. Я дуже люблю Київ,

– зізналася Могилевська.

За словами Наталії, вона з 1999-го року дуже багато робить для розвитку українського шоубізнесу та культури. У ті часи не було "модно" співати українською, однак, в артистки тоді вже вийшла пісня "Місяць", а ще пізніше – "Самота".

Тобто всі свої перші кроки я робила не забуваючи українську культуру, українську мову. Ось настільки, наскільки це було можливо, тоді, на початку. Буду тут,

– зазначила виконавиця.

Інтерв'ю Наталії Могилевської : дивіться відео онлайн

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