Виявилося, що для того, аби побачити дитину, пара подолала понад 1600 кілометрів в одну сторону. Водночас зараз дівчинка адаптовується до життя у Києві.

Не пропустіть Після народження сина: Джамала вразила змінами іміджу

Вперше подружжя Мірошниченків зустрілося з названою донькою 27 травня 2024 року.

Заклад, звідки ми забрали Ангеліну, було евакуйовано на узбережжя Балтійського моря в лютому 2022 року,

– поділилася адвокатка.

Так, пара на першій зустрічі прогулювалася з дівчинкою пляжем.

Інна Мірошниченко показала першу зустріч з Ангеліною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про названу доньку Мірошниченків

Спочатку подружжю дозволили всиновити лише одну дитину. Так у їхньому житті з'явився Марсель, якому скоро виповниться 3 роки. За рік у новій родині хлопчик зазнав разючих змін.

Він ходить, бігає, їздить на самокаті. З хлопчика, який не мав емоцій і усього боявся, Марс перетворився на хохотуна, який прагне вивчати все беззупинно,

– поділилася Інна.