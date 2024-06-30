Виявилося, що для того, аби побачити дитину, пара подолала понад 1600 кілометрів в одну сторону. Водночас зараз дівчинка адаптовується до життя у Києві.
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Вперше подружжя Мірошниченків зустрілося з названою донькою 27 травня 2024 року.
Заклад, звідки ми забрали Ангеліну, було евакуйовано на узбережжя Балтійського моря в лютому 2022 року,
– поділилася адвокатка.
Так, пара на першій зустрічі прогулювалася з дівчинкою пляжем.
Інна Мірошниченко показала першу зустріч з Ангеліною / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про названу доньку Мірошниченків
- Спочатку подружжю дозволили всиновити лише одну дитину. Так у їхньому житті з'явився Марсель, якому скоро виповниться 3 роки. За рік у новій родині хлопчик зазнав разючих змін.
Він ходить, бігає, їздить на самокаті. З хлопчика, який не мав емоцій і усього боявся, Марс перетворився на хохотуна, який прагне вивчати все беззупинно,
– поділилася Інна.
- У жовтні 2023 року дружина Тімура Мірошниченка розпочала процес усиновлення другої дитини. Цього разу вона подавала документи самостійно, без чоловіка. "Тім і так зробив неможливе, відвідуючи курси навесні. Вдруге таке диво не станеться", – пояснила жінка. Після усиновлення вона стане умовною "мамою-одиначкою" дитини, а пізніше відбудеться внутрішньосімейне усиновлення Тімуром.
- Після проходження курсів для усиновлювачів Інні встановили специфічні критерії: дівчинка 8-10 років без соціальної історії. 15 травня, у Міжнародний день сім'ї, сталося диво. Застрягнувши в заторі, жінка зателефонувала до служби у справах дітей і несподівано натрапила на анкету Ангеліни. Згодом саме ця дівчинка стала членом родини Мірошниченків.