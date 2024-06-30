Оказалось, что для того, чтобы увидеть ребенка, пара преодолела более 1600 километров в одну сторону. В то же время сейчас девочка адаптируется к жизни в Киеве.

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Впервые супруги Мирошниченко встретились с названной дочерью 27 мая 2024 года.

Заведение, откуда мы забрали Ангелину, было эвакуировано на побережье Балтийского моря в феврале 2022 года,
– поделилась адвокат.

Так, пара на первой встрече прогуливалась с девочкой по пляжу.

Инна Мирошниченко показала первую встречу с Ангелиной / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о названной дочери Мирошниченко

  • Сначала супругам разрешили усыновить только одного ребенка. Так в их жизни появился Марсель, которому скоро исполнится 3 года. За год в новой семье мальчик претерпел разительные изменения.

Он ходит, бегает, ездит на самокате. С мальчика, который не имел эмоций и всего боялся, Марс превратился в хохотуна, который стремится изучать все безостановочно,
– поделилась Инна.

  • В октябре 2023 года жена Тимура Мирошниченко начала процесс усыновления второго ребенка. На этот раз она подавала документы самостоятельно, без мужа. "Тим и так сделал невозможное, посещая курсы весной. Второй раз такое чудо не произойдет", – объяснила женщина. После усыновления она станет условной "мамой-одиночкой" ребенка, а позже состоится внутрисемейное усыновление Тимуром.
  • После прохождения курсов для усыновителей Инне установили специфические критерии: девочка 8-10 лет без социальной истории. 15 мая, в Международный день семьи, произошло чудо. Застряв в пробке, женщина позвонила в службу по делам детей и неожиданно наткнулась на анкету Ангелины. Впоследствии именно эта девочка стала членом семьи Мирошниченко.