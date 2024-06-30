З'ясувалося, що виконавиця оновила імідж. Вона вирішила підстригти волосся.
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Джамала вперше після народження третього сина з'явилася на публічному заході. Співачка взяла участь у Національному молитовному сніданку, який цього року вперше проходив під патронатом Президента України.
Для виступу артистка обрала елегантний total black образ, який доповнив нюдовий макіяж з делікатними блискітками. Джамала також оновила зачіску, підрівнявши волосся та зробивши чубчик.
Співачка зізналася, що це перший раз, коли вона залишила новонародженого сина з нянею, щоб відвідати офіційний захід.
Останні новини про Джамалу
- Співачка продовжує зазнавати переслідувань з боку російської влади через її проукраїнську позицію. Ще у 2020 році їй заборонили в'їзд до Росії на 50 років, а у 2023 році оголосили у розшук та заочно заарештували за нібито поширення "фейкової інформації" про російську армію та висвітлення злочинів у Бучі.
- Крім того, окупаційна влада незаконно привласнила майно родини Джамали в Алушті, включаючи земельні ділянки та будинок, де пройшло дитинство артистки. Житло до того ж цинічно продали, а кошти направили на фінансування російської армії. Джа засуджує дії російської влади та обіцяє й надалі виступати проти беззаконня на окупованих територіях.
- 24 травня 2023 року виконавиця народила третього сина, якого назвали Алім. Вагітність була складною через токсикоз, але співачка продовжувала займатися благодійністю та виступати. Відомо, що пологи відбулися в Україні, і були партнерськими.