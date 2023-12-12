Виявляється, колектив експериментує. Так, вони запустили новий проєкт без Олега. Втім, виконавець все ще є учасником Kalush Orchestra.

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Олег Псюк висловився про відхід з колективу

Після анонсу закордонного мінітуру у шанувальників Kalush Orchestra з'явилися численні запитання, оскільки на афіші до оголошення концертів були всі учасники гурту, крім Олега Псюка. До того ж співак не брав участі у створенні їхнього останнього треку "Вогонь горить".



Афіша концертів Kalush Orchestra/ Фото з інстаграму колективу

З'ясувалося, що група наважується на нові формати, що спонукало їх розпочати окремий проєкт без Олега.

Ми постійно експериментуємо й проєкт Kalush Orchestra без мене – черговий експеримент. Ми створили ще один формат, і тепер у нас, окрім KALUSH та Kalush Orchestra, є проєкт без мене. Мені стало цікаво, як будуть звучати пісні без репу, в стилі пацанів. Ми спробували й вийшло круто, концерти сподобались публіці, хлопці запалили,

– підкреслив виконавець.

Водночас Олег Псюк продовжує бути учасником Kalush Orchestra.

Учасник Kalush Orchestra розпочав сольну кар'єру

Гурт справді багато експериментує. Так, після оголошення учасників Нацвідбору Євробачення-2024, з'ясувалося, що окрім КилимМена, який танцює брейкданс у складі гурту та почав створювати власну музику, є ще Carpetman. Це різні люди. Новий виконавець пише музику англійською мовою.



Carpetman / Фото з інстаграму музиканта