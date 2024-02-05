Цьогоріч артистка була представлена у таких номінаціях, як "Альбом року", "Запис року", "Пісня року" та Найкращий новий виконавець". Цікаво, що в категорії "Пісня року" співачка була номінантом вже восьмий раз, що є рекордом.

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Тейлор Свіфт побила рекорд на Греммі

Відома артистка вже вчетверте отримала нагороду у номінації "Альбом року". Цього разу йдеться про Midnights. Так, Свіфт стала першою співачкою за історію музичної премії, альбоми якої чотири рази поспіль відначали нагородами. Для порівняння, Френк Сінатра, Пол Саймон та Стіві Вандер були нагороджені тричі за найкращий альбом.

Тейлор не стримувала своїх емоцій. Вона дуже радіє, що її музику так високо оцінюють. Також виконавиця принагідно анонсувала випуск нового альбому The Tortured Poets Department 19 квітня.

"Це робить мене такою щасливою. Все, що я хочу, це продовжувати співати. Я хочу сказати спасибі шанувальникам, розповівши вам секрет, який я приховував від вас протягом останніх двох років", – промовила артистка, розкриваючи новий альбом.

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Загалом співачка здобула вже 14 статуеток Греммі, з них за альбоми – 4. Свіфт вперше отримала відзнаку Греммі у 2010 році з музичним альбомом Fearless. У 2016 році співачка знову перемогла у номінації за найкращий альбом з "1989". У 2021 році артистка виграла у цій категорії з альбомом Folklore.

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