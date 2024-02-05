Екперти оцінювали пісні та альбоми, що випустили з 1 жовтня 2022 по 15 вересня 2023 року. Боротьба між виконавцями була запеклою, адже було номіновано чимало хітів.
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У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії Греммі
Першу свою Греммі отримала Майлі Сайрус за "Найкраще сольне поп-виконання" свого гучного треку Flowers. До цього співачку номінували вісім разів, утім, їй не вдавалося перемогти. А ще Сайрус вручили статуетку у номінації "Запис року" також за пісню Flowers.
Виконавиця SZA здобула статуетку за "Найкращу R&B-пісню", йдеться про тек Snooze. Нагородили й всесвітньо відому співачку Тейлор Свіфт. Їй дісталась Греммі у номінації "Альбом року" та за найкращий вокальний поп-альбом Midnight.
"Піснею року" експерти назвали композицію співачки Біллі Айліш What Was I Made For, яка прозвучала саундтреком до фільму "Барбі".
Інші переможці Греммі 2024
- Найкращий танцювальний/електронний запис – Rumble від Skrillex, Fred Again.. та Flowdan.
- Найкращий електронний/танцювальний альбом – Fred again... за Actual Life 3.
- Найкращий танцювальний поп-запис – Padam-Padam співачки Кайлі Міноуг.
- Найкраще музичне відео – I'm Only Sleeping гурту The Beatles.
- Найкращий альбом-компіляція до фільму – "Барбі".
- Найкраща R&B пісня – Snooze Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes. Solána Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA).