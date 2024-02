Екперти оцінювали пісні та альбоми, що випустили з 1 жовтня 2022 по 15 вересня 2023 року. Боротьба між виконавцями була запеклою, адже було номіновано чимало хітів.

У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії Греммі

Першу свою Греммі отримала Майлі Сайрус за "Найкраще сольне поп-виконання" свого гучного треку Flowers. До цього співачку номінували вісім разів, утім, їй не вдавалося перемогти. А ще Сайрус вручили статуетку у номінації "Запис року" також за пісню Flowers.

Виконавиця SZA здобула статуетку за "Найкращу R&B-пісню", йдеться про тек Snooze. Нагородили й всесвітньо відому співачку Тейлор Свіфт. Їй дісталась Греммі у номінації "Альбом року" та за найкращий вокальний поп-альбом Midnight.

"Піснею року" експерти назвали композицію співачки Біллі Айліш What Was I Made For, яка прозвучала саундтреком до фільму "Барбі".

Інші переможці Греммі 2024