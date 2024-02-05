Артистка перемогла відразу у двох номінаціях "Найкраще сольне поп-виконання" та "Запис року". Дівчина дуже зраділа такій новині та не стримувала емоцій.

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Майлі Сайрус отримала свою першу Греммі

Співачка виходила на сцену тричі: два рази за отриманням статуеток та один один раз із виступом. Під час нього дівчина вирішила відзначити свою перемогу на музичній премії та переробила слова треку на "Я щойно виграла своє перше Греммі".

У пісні знаменитості йдеться про незалежність жінки як особистості. Майлі співає, що може сама собі придбати квіти та забезпечити гідне життя. І для цього їй не потрібні чоловіки. Також там описуються невдалі стосунки й важливість любові до себе.

Для виконання треку Flowers, артистка зупинилась на відвертій сріблястій сукні на бретельках. Вона мала об'ємний виріз на животі та бахрому, обшиту яскравим камінням. Такий лук чудово підкреслював струнку фігуру зірки.

Виступ Майлі Сайрус на Греммі-2024: дивіться відео онлайн

Під час появи на сцені співачка змінювала свої образи. Одним з них стала коричнева довга сукня. Вбрання блищало та мало розріз від стегна. Майлі одягла довгі сережки та взяла сумочку, в один колір із сукнею. Вигляд був дуже гармонійний.

Для наступного виходу на сцену Сайрус одягнула чорний комбінезон із вирізом у зоні декольте та на спині. Це яскраве та сміливе вбрання дуже пасувало знаменитості.

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