Артистка отримала нагороду у номінації "Найкращий танцювальний поп-запис" за свою композицію Padam Padam. Вона вийшла у 2023 році.

Актуально У Лос-Анджелесі вручили Греммі-2024: переможці престижної премії

Кайлі Міноуг вперше виграла премію Греммі

Така премія вважається дуже авторитетною для співаків у всьому світі. Тому часто знаменитості роками важко працюють, аби здобути омріяну статуетку. Кайлі не стала винятком.

У інстаграмі зірка поширила відео, як вона дізналась, що стала переможницею. З'ясувалось, що радісну звістку їй повідомив асистент. Помітно, що австралійська співачка на ролику тішиться такій новині та стрибає.

Прихильники творчості Міноуг вже відреагували на отримання Кайлі статуетки Греммі. Вони привітали співачку з приємною подією.

"Ми дуже щасливі за вас. Вітаємо".

"Вітаємо, королево. Це заслужено".

"Кайлі везе Греммі додому".

"Дуже щасливий за тебе. Люблю тебе, Кайлі".

"Ти заслуговуєш нагороду більше, ніж будь-хто. Королева попмузики".

Повністю заслужено. Це чудова новина".

Пісня Кайлі Міноуг – Padam Padam: дивіться відео онлайн

Хто ще з відомих артистів отримав Греммі