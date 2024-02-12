З'ясувалося, що екссудді кулінарного шоу зробили операцію. Тепер кулінарна експертка розповіла детальніше про своє самопочуття.

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Тетяна Літвінова потрапила до лікарні

Вона опублікувала інстаграм-сторіс з лікарняної палати після хірургічної операції. Зірка запевнила, що її стан зараз стабільний.

Мої хороші, зі мною все добре. Дякую кожному за добрі слова. Я відновлюю сили після операції,

– поділилася знаменитість.

Водночас Тетяна вирішила не розсекречувати причину госпіталізації.



Тетяна Літвінова потрапила до лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Стан здоров'я інших зірок

Популярна інстаграм-блогерка Саша Бо потрапила до інфекційної лікарні. В інфлюенсерки та її чоловіка Платона діагностували гостре харчове отруєння, яке призвело до реактивного панкреатиту.

"Я не могла стояти на ногах. Платону було ще гірше… Поки дійшла до авто, то сідала на землю разів 6, бо в очах темнота. В роті пісок, а в голові вертольоти", – розповідала Олександра.

Водночас стан здоров'я подружжя значно покращився завдяки лікуванню.

Нещодавно у короля Чарльза ІІІ діагностували рак на ранній стадії. 75-річний монарх розпочав лікування і тимчасово призупинив виконання своїх державних обов'язків. Водночас його дружина нещодавно поділилася, що чоловік наразі почувається добре. Король навіть днями вперше з'явився на публіці після звістки по рак. Він разом з королевою Каміллою навідався в церкву Святої Марії Магдалини, що в Сандрінгемі.

діагностували рак на ранній стадії. 75-річний монарх розпочав лікування і тимчасово призупинив виконання своїх державних обов'язків. Водночас його дружина нещодавно поділилася, що чоловік наразі почувається добре. Король навіть днями вперше з'явився на публіці після звістки по рак. Він разом з королевою Каміллою навідався в церкву Святої Марії Магдалини, що в Сандрінгемі. Співачка alyona alyona зізналася, що після виступу на Нацвідборі-2024 її самопочуття сильно погіршилося.

"Мій ларингіт-фарингіт чи тонзиліт спустився у бронхіт. Треба антибіотик. Це якась жесть", – говорила виконавиця.