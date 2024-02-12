Валерій Залужний опублікував особливу світлину на особистій сторінці. За понад 12 годин цей знімок зібрав майже 40 тисяч вподобань у фейсбуці та безліч коментарів.

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Валерій Залужний поділився фото з дружиною

Генерал оприлюднив зворушливий знімок, де він в обіймах з дружиною Оленою стоїть посеред поля. Обоє позують у військовій формі та в бронежилетах.



Валерій та Олена Залужні / Фото з фейсбуку генерала

У коментарях українці підтримують Валерія Залужного на тлі відставки, пишучи, що "кожен фініш - це по суті старт". Вони захоплюються подружжям та роблять компліменти:

"Найкращі! Любимо! Поважаємо! Шануємо!";

"Обіймаємо вас обох";

"Честь, шана та повага Вам, пане генерале та неймовірна вдячність дружині за терпіння і підтримку";

"Чудові";

"Брате, щастя вам! Ви того варті";

"Взірцева пара. Надихаєте";

"Здоров’я, Вам, тепла та порозуміння в сім’ї! Ми Вас любимо!".

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