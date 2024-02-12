Валерій Залужний опублікував особливу світлину на особистій сторінці. За понад 12 годин цей знімок зібрав майже 40 тисяч вподобань у фейсбуці та безліч коментарів.
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Валерій Залужний поділився фото з дружиною
Генерал оприлюднив зворушливий знімок, де він в обіймах з дружиною Оленою стоїть посеред поля. Обоє позують у військовій формі та в бронежилетах.
Валерій та Олена Залужні / Фото з фейсбуку генерала
У коментарях українці підтримують Валерія Залужного на тлі відставки, пишучи, що "кожен фініш - це по суті старт". Вони захоплюються подружжям та роблять компліменти:
- "Найкращі! Любимо! Поважаємо! Шануємо!";
- "Обіймаємо вас обох";
- "Честь, шана та повага Вам, пане генерале та неймовірна вдячність дружині за терпіння і підтримку";
- "Чудові";
- "Брате, щастя вам! Ви того варті";
- "Взірцева пара. Надихаєте";
- "Здоров’я, Вам, тепла та порозуміння в сім’ї! Ми Вас любимо!".
Історія кохання Залужних
- Валерій Залужний рідко ділиться деталями особистого життя. Але показує спільні фото з дружиною та зворушливо звертається до неї у соцмережах з нагоди свята чи річниці. Дружина підтримує чоловіка натомість на публічних заходах і не тільки.
- Валерій та Олена Залужні перебувають у шлюбі понад 20 років, вони виховують двох доньок. Дружина генерала працює фінансисткою.
- До початку російсько-української війни подружжя любило подорожувати, багато гуляти пішки та вивчати нові міста. З 2014 року все змінилося, генералу не вдається проводити багато часу з сім'єю. Однак рідні ставляться до цього з розумінням.