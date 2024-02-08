Як виявилося, артисту так і не вдалося встати на військовий облік. Крім того, йому навіть довелося заплатити штраф.

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Анатолій Анатоліч вчергове навідався до військкомату

З'ясувалося, що це вже третя спроба ведучого стати на військовий облік.

Знову йду в ТЦК. Спроба номер 3. Людей мало, так що є шанс,

– поділився шоумен.



Анатолій Анатоліч навідався до військкомату / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас навіть третя спроба видалася для Анатолія безрезультатною. Проблеми почалися з того, що артисту виписали штраф у розмірі 1700 гривень за відсутність військового квитка.



Анатолій Анатоліч заплатив штраф у військкоматі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом виявилося, що чоловік числиться в Оболонському ТЦК.

"Мені треба їхати туди й звідти зніматися з обліку", – пояснив Анатоліч.

Зрештою Анатолій відправився в Оболонський військкомат, але там йому сказали приходити на наступний день.

"Завтра продовжиться мій квест. Знову потрібно приїхати сюди, стати в чергу, до речі, черги різних кольорів, мені потрібна синя. І потім, можливо, я доберуся до своїх документів на військовий облік", – зазначив ведучий.



Анатолій Анатоліч навідався до військкомату / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чому Анатолій Анатоліч досі не в ЗСУ

Ведучий не бере участі в бойових діях через свій статус багатодітного батька. Він з дружиною виховує трьох дітей – Алісу, Лоліту та Ніла.

Попри те, що шоумен не воює, Анатолій підкреслює, що важливо допомагати війську навіть в тилу.