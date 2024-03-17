Це й не дивно, бо лише днями запроданка зробила цинічну заяву про свою національність. За словами Повалій, вона – радянсько-російська українка, чим дуже пишається.
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Як Повалій показалася з російським паспортом
Z-патріотка виставила нове фото у своєму інстаграмі. На знімку усміхнена Таїсія стоїть перед банером з написом про президентські вибори в Росії та перед собою гордо тримає російський паспорт.
Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу,
– цинічно заявила артистка.
Таїсія Повалій показалася з російським паспортом / Фото з інстаграму зрадниці
Що відомо про патріотку Путіна Повалій
- Виконавиця отримала паспорт країни-терористки ще 24 серпня 2023 року, у День Незалежності України. Саме тоді вона офіційно стала громадянкою Росії.
- Артистка має намір об'єднувати українську та російську культури. Вона вважає, що це її місія. Так, Повалій заявила, що хоче випустити україно-російський альбом.
- До цього вона вже не одноразово співала українські пісні в Росії. Зокрема, під час кремлівського концерту "Песни русского мира" разом з Кубанським козачим хором співачка виконала українську народну пісню "Ти ж мене підманула".
- Також вона брала участь у новорічному розважальному шоу "Блакитний вогник", де заспівала "Червону руту" Івасюка, а у 2022 році під час концерту до 9 травня виконала "Рідну мати мою" композитора Платона Майбороди.