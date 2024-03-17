Це й не дивно, бо лише днями запроданка зробила цинічну заяву про свою національність. За словами Повалій, вона – радянсько-російська українка, чим дуже пишається.

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Як Повалій показалася з російським паспортом

Z-патріотка виставила нове фото у своєму інстаграмі. На знімку усміхнена Таїсія стоїть перед банером з написом про президентські вибори в Росії та перед собою гордо тримає російський паспорт.

Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу,

– цинічно заявила артистка.



Таїсія Повалій показалася з російським паспортом / Фото з інстаграму зрадниці

Що відомо про патріотку Путіна Повалій