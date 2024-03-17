Это и не удивительно, потому что только на днях предательница сделала циничное заявление о своей национальности. По словам Повалий, она – советско-русская украинка, чем очень гордится.

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Как Повалий показалась с российским паспортом

Z-патриотка выставила новое фото в своем инстаграмме. На снимке улыбающаяся Таисия стоит перед баннером с надписью о президентских выборах в России и перед собой гордо держит российский паспорт.

Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа,

– цинично заявила артистка.



Таисия Повалий показалась с российским паспортом / Фото из инстаграмма предательницы

Что известно о патриотке Путина Повалий