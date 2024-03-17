Это и не удивительно, потому что только на днях предательница сделала циничное заявление о своей национальности. По словам Повалий, она – советско-русская украинка, чем очень гордится.
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Как Повалий показалась с российским паспортом
Z-патриотка выставила новое фото в своем инстаграмме. На снимке улыбающаяся Таисия стоит перед баннером с надписью о президентских выборах в России и перед собой гордо держит российский паспорт.
Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа,
– цинично заявила артистка.
Таисия Повалий показалась с российским паспортом / Фото из инстаграмма предательницы
Что известно о патриотке Путина Повалий
- Исполнительница получила паспорт страны-террориста еще 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины. Именно тогда она официально стала гражданкой России.
- Артистка намерена объединять украинскую и российскую культуры. Она считает, что это ее миссия. Так, Повалий заявила, что хочет выпустить украино-российский альбом.
- До этого она уже не однократно пела украинские песни в России. В частности, во время кремлевского концерта "Песни русского мира" вместе с Кубанским казачьим хором певица исполнила украинскую народную песню "Ты же меня подманула".
- Также она участвовала в новогоднем развлекательном шоу "Голубой огонек", где спела "Червону руту" Ивасюка, а в 2022 году во время концерта к 9 мая исполнила "Рідну мати мою" композитора Платона Майбороды.