У нещодавньому інтерв'ю для одного з пропагандистських каналів Таїсія Повалій, яка родом із Київської області, зробила цинічну заяву про свою національність. Як пояснила прихильниця Путіна, вона – радянсько-російська українка й цим пишається.
До слова Цинізму немає меж: зрадниця Повалій заспівала з китаянкою, яка виступала в окупованому Маріуполі
Що каже Повалій про свою національність
Минулого року в День Незалежності України, 24 серпня 2023 року, Таїсія отримала російський паспорт, офіційно ставши громадянинкою країни-агресорки.
Тепер же Повалій переконана, що її місія як "російської українки" видати альбом, куди ввійдуть як українські, так і російські пісні. Таким чином вона планує розвивати тему про "братні народи" й одну культуру.
Я дуже хочу випустити україно-російський альбом. Там будуть і українські, і російські пісні. Ви знаєте, це моя місія. Я ж російська українка. Я радянсько-російська українка!
– цинічно заявила Повалій.
Хто ще з українських артистів отримав російське громадянство
- Українська танцівниця, суддя проєкту "Танцюють всі" Тетяна Денисова теж проміняла українське громадянство на російське. Хореограф отримала російський паспорт у грудні 2021 року.
- Експродюсер WELLBOY і гурту ГРИБИ Юрій Бардаш у січні 2024 року теж похизувався російським паспортом. Про своє бажання стати громадянином Росії Бардаш заявив улітку 2022. Тоді він назвав себе "руським чєловєком".
- Російський паспорт має й Анна Асті. Співачка, яка родом із Черкас, разом із чоловіком-росіянином на власні очі застали початок повномасштабного вторгнення, утім, усе одно втекли до Росії. Російське громадянство зрадниця отримала восени 2023 року.