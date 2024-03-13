У нещодавньому інтерв'ю для одного з пропагандистських каналів Таїсія Повалій, яка родом із Київської області, зробила цинічну заяву про свою національність. Як пояснила прихильниця Путіна, вона – радянсько-російська українка й цим пишається.

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Що каже Повалій про свою національність

Минулого року в День Незалежності України, 24 серпня 2023 року, Таїсія отримала російський паспорт, офіційно ставши громадянинкою країни-агресорки.

Тепер же Повалій переконана, що її місія як "російської українки" видати альбом, куди ввійдуть як українські, так і російські пісні. Таким чином вона планує розвивати тему про "братні народи" й одну культуру.

Я дуже хочу випустити україно-російський альбом. Там будуть і українські, і російські пісні. Ви знаєте, це моя місія. Я ж російська українка. Я радянсько-російська українка!

– цинічно заявила Повалій.

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