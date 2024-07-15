Співачка вирішила не афішувати у соцмережах свій концерт у столиці Киргизстану, однак у мережі з'явилися відео. Виступ відбувся 11 липня.

До слова Гайтана раптово перейшла на російську мову: її жорстко розкритикували в мережі

У Бішкеку Гайтана виконувала лише свої російськомовні пісні, тоді як про українські хіти не було навіть згадки. У виданні "Музвар" зауважують, що вибір артистки дуже дивний – замість того, щоб підтримати власну країну з україномовними треками, зірка поїхала у Бішкек та співає російською.

Вибір як мінімум незрозумілий. У соцмережах співачки про це тиша. В описі концерту про укрхіти навіть мови не йде. Коли ти можеш бути дівою лише в тотальному мовчанні…

– додають журналісти.

Журналістка Аліна Доротюк також обурена вибором Гайтани.

"Чому ж Ви концерти даєте мовою агресора і проповідуєте наративи у стилі "какая разніца". Якщо вже мовчите, то скрізь", – зауважила Доротюк.

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