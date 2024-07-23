Мій грубий про**б, – Тарас Цимбалюк вперше відповів на критику після розваг під треки росіян

Актор Тарас Цимбалюк у компанії дівчини, друзів та скандальної Анни Алхім розважався під російську музику. Він відповів на хвилю критики та визнав провину.

Тарас Цимбалюк після тривалого мовчання вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував допис, у якому назвав скандал своїм грубим "про**бом".

До слова Трохи ох*їваю, – кохана Цимбалюка після розваг під російські пісні назвала українців тупими

Те, що публічна людина з'являється у соцпросторі й по фону вмикають ворожу музику – це про**б. Це мій грубий про**б! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про**б – є про**б! І він тільки мій. Був не правий!

– відповів актор.

Тарас Цимбалюк додав, що отримав чималу кількість хейту та негативних коментарів в його бік. Актор заявив, що соціум під час війни перетворився на "звірів-радикалів". Він вперше дав можливість "накинутись" на нього – це і сталося. Однак Цимбалюк визнав, що має зробити висновки.



"Але, власне, не треба мені забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів та серіалів, я – публічна людина, котра завше під лупою! І тут варто зробити висновки не тільки мені. На своєму прикладі хочу попросити українців з аудиторією бути пильними! Усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками, бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки й вас з величезною радістю змішають з г*вном", – звернувся артист до своїх колег.

Також Цимбалюк розкритикував журналістів, які "піарилися" на його проступку. Але подякував колегам і близьким, які підтримували його.

, Аліна Доротюк зверталась до Тараса Цимбалюка за коментарем, перш ніж опублікувати допис про його скандал. Та як вказала журналістка, він відмовився висловлюватися про ситуацію.

Нагадаємо, у мережу потрапило відео, як Анна Алхім, Тарас Цимбалюк, Світлана Готочкіна та їхні друзі розважаються під пісні російських виконавців – це Земфіра, путініст Сергій Мазаєв і білоруський гурт "Лєпріконси".