Еротичні відео та зради: Тарас Тополя розкрив пікантні деталі стосунків з дружиною на відстані

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя пригадав свою службу на передовій та відверто розповів про свої стосунки з дружиною в цей період. Зокрема, про ревнощі, спілкування на відстані й кризові ситуації.

Ревнощі в парі

На початку повномасштабної війни Тополя з "Антитілами" вирушив на фронт і виконував завдання спочатку на Київщині, а потім на Харківському напрямку. В інтерв'ю він поділився, що попри стосунки на відстані, зберігав із дружиною довірливі стосунки.

Читайте також Фронт – це не прогулянка, – Тарас Тополя назвав умову, за якої повернеться на передову

Співак зізнався, що взагалі не ревнивий, а його дружина Олена навіть має пароль від його телефона.

При мені Олена може взяти мій телефон, розблокувати, поглянути в календар, якусь фотографію абощо,

– ділиться музикант.

А на питання, чи ревнує його Олена, відповів жартома: "Принаймні удає".

Стосунки на відстані

На запитання, що врятувало їхні стосунки під час служби, Тополя зазначив:

Не коректне слово "врятували", бо в нас не було чогось, від чого ми мали рятуватися. А що можу порадити іншим чоловікам і жінкам – є інтернет. Навіть на фронті є можливість вийти на зв'язок, поговорити, висловити свої почуття та думки, підтримати одне одного,

– ділиться музикант.

Він також додав, що на стосунки на відстані негативно впливає відсутність інтиму. Тому порадив парам і подружжям знімати одне для одного романтичні відео.

Будьте відвертими, якщо у вас сталася якась зрада на стороні. У мене не ставалося цього, але якби сталося, я б одразу подзвонив і сказав про це,

– зізнався артист.

Він також наголосив, що фундаментом у його сім'ї є діти, які їх об'єднують і тримають разом.

До слова, Тарас Тополя також розповів, чи доводилося йому вбивати окупантів на війні. І додав, що перший контакт зі "ждуном" у нього відбувся на другий-третій день війни.

Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн

Що відомо про Тараса Тополю на війні