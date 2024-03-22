Ревность в паре
В начале полномасштабной войны Тополя с "Антителами" отправился на фронт и выполнял задания сначала на Киевском, а потом Харьковском направлении. В интервью он поделился, что несмотря на отношения на расстоянии, сохранял с женой доверительные отношения.
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Певец признался, что вообще не ревнивый, а его жена Елена (певица Alyosha) даже имеет пароль от его телефона.
При мне Алена может взять мой телефон, разблокировать, взглянуть в календарь, какую-то фотографию или еще что,
— делится музыкант.
А на вопрос, ревнует ли его Елена, ответил в шутку: "По крайней мере делает вид".
Отношения на расстоянии
На вопрос, что спасло их отношения во время службы, Тополя отметил:
Не корректное слово "спасли", потому что у нас не было чего-то, от чего мы должны были спасаться. А что могу посоветовать другим мужчинам и женщинам – есть интернет. Даже на фронте есть возможность выйти на связь, поговорить, выразить свои чувства и мысли, поддержать друг друга,
— делится музыкант.
Он также добавил, что на отношения на расстоянии негативно влияет отсутствие интима. Поэтому посоветовал парам и супругам снимать друг для друга романтические видео.
Будьте откровенными, если у вас произошла какая-то измена на стороне. У меня не происходило этого, но если бы произошло, я бы сразу позвонил и сказал об этом,
— признался артист.
Он также отметил, что фундаментом в его семье есть дети, которые их объединяют и держат вместе.
К слову, Тарас Тополя также рассказал, приходилось ли ему убивать оккупантов на войне. И добавил, что первый контакт со "ждуном" у него состоялся на второй – третий день войны.
Интервью Тараса Тополи: смотрите видео онлайн:
Что известно о Тарасе Тополе на войне
- Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитела" провел на передовой примерно семь месяцев. По распоряжению тогдашнего главнокомандующего Залужного, в августе 2022 года музыкантов перевели из Харьковской области в Киев. С тех пор группа активно занимается концертной деятельностью и созданием новых музыкальных произведений.
- Сам Тарас Тополя не скрывает своего желания не возвращаться на войну добровольно, но выражает готовность выполнить такой приказ от нового Главнокомандующего Сырского вместе со своими коллегами по группе, поскольку он до сих пор является частью военных сил.