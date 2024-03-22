Ревнощі в парі
На початку повномасштабної війни Тополя з "Антитілами" вирушив на фронт і виконував завдання спочатку на Київщині, а потім на Харківському напрямку. В інтерв'ю він поділився, що попри стосунки на відстані, зберігав із дружиною довірливі стосунки.
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Співак зізнався, що взагалі не ревнивий, а його дружина Олена навіть має пароль від його телефона.
При мені Олена може взяти мій телефон, розблокувати, поглянути в календар, якусь фотографію абощо,
– ділиться музикант.
А на питання, чи ревнує його Олена, відповів жартома: "Принаймні удає".
Стосунки на відстані
На запитання, що врятувало їхні стосунки під час служби, Тополя зазначив:
Не коректне слово "врятували", бо в нас не було чогось, від чого ми мали рятуватися. А що можу порадити іншим чоловікам і жінкам – є інтернет. Навіть на фронті є можливість вийти на зв'язок, поговорити, висловити свої почуття та думки, підтримати одне одного,
– ділиться музикант.
Він також додав, що на стосунки на відстані негативно впливає відсутність інтиму. Тому порадив парам і подружжям знімати одне для одного романтичні відео.
Будьте відвертими, якщо у вас сталася якась зрада на стороні. У мене не ставалося цього, але якби сталося, я б одразу подзвонив і сказав про це,
– зізнався артист.
Він також наголосив, що фундаментом у його сім'ї є діти, які їх об'єднують і тримають разом.
До слова, Тарас Тополя також розповів, чи доводилося йому вбивати окупантів на війні. І додав, що перший контакт зі "ждуном" у нього відбувся на другий-третій день війни.
Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн
Що відомо про Тараса Тополю на війні
- Тарас Тополя разом з колегами з гурту "Антитіла" провів на передовій приблизно сім місяців. За розпорядженням тогочасного Головнокомандувача Залужного, у серпні 2022 року музикантів перевели з Харківської області до Києва. Відтоді гурт активно займається концертною діяльністю та творенням нових музичних творів.
Сам Тарас Тополя не приховує свого бажання не повертатися на війну добровільно, але висловлює готовність виконати такий наказ від нового Головнокомандувача Сирського разом зі своїми колегами по гурту, оскільки він досі є частиною військових сил.