Тарас із колегами провів на фронті понад сім місяців. За словами артиста, на війні відбуваються жахливі речі.

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Тополя зізнався, чи повернеться на війну

Співак відверто розповів, що складно бачити, як гинуть побратими на війні. Тому добровільно не хотів би повертатися на фронт. Наразі виконавець займається благодійними концертами для ЗСУ.

Фронт – це не прогулянка, це не якийсь кураж. Це піт, кров, сльози, біль. Це втрата товаришів по службі, це поранення, це бруд і мати, перемоги і поразки. І в мене немає того характеру, щоб добровільно хотіти туди повернутися,

– поділився артист.

Утім, Тополя разом з іншими учасниками гурту піде воювати, якщо їх відрядить новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Якщо нас назад відрядить на передову новий головнокомандувач Сирський, то ми скажемо: "Так", – і вирушимо на нуль. Ми військовослужбовцями були й залишаємося ними,

– розповів він.

Водночас лідер гурту вважає, що творчість дуже необхідна у воєнний час. Бо вона допомагає людям підтримувати дух. Зараз Тарас працює над новими композиціями.

Інтерв'ю Тараса Тополі: дивіться відео онлайн

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