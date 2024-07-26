Тарас зауважив, що жити коштом, отриманим після гумористичних шоу, можна. Однак, для нього це важко, оскільки вартість квитків сильно впала за останні 2 роки.

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Стадницький поділився, що команда прийняла таке рішення, щоб мати можливість запросити більше глядачів на шоу, які б долучилися до благодійних аукціонів. Втім, гуморист помітив, що частина людей вважає гумор – не на часі.

Але помітили: якщо в містечко приїжджає співак, то на нього йдуть, бо він на часі, а коли гумористичне шоу – то навпаки. Хоча ми звітуємо постійно,

– підкреслив Тарас.

Водночас комік пригадав історію з військовим, який був вдячний артистам за їхню місію та збори для бійців. Захисник взяв участь в аукціоні, оскільки розумів становище своїх колег на фронті.

На одному з наших концертів був військовий, який пробув у полоні 20 місяців. Він прийшов за сцену й дякував за те, що робимо. Звісно, ми не можемо мати стільки корпоративів, як раніше. Але й гріх на щось жалітися,

– підсумував Стадницький.

Нагадаємо, днями зірки "Фабрики зірок" брати Борисенки розповіли, чим заробляють на життя. Вони не підтримують зв’язок з колишніми колегами. Водночас Володимир працює в рекламі, а Олександр – у медіа.