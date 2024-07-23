Брати Борисенки зізналися, що зараз у них у пріоритеті значно більше питань, ніж просто музика. Це війна, українізація, культура тощо.

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Володимир поділився, що днями ходив на військовий вишкіл для цивільних, щоб дізнатися про базові навички. Він також розповів, чим зараз займається він та його брат Олександр.

Я працюю в рекламі. Я заробляю на життя рекламою. Брат працює в медіа, якось так. Руками заробляємо!

– поділився Володимир Борисенко.

Ексфабрикант додав, що не підтримує зв'язок з колишніми зірками "Фабрики зірок".

"Ні з ким зв'язок не підтримуємо. Якось ще тоді припинили. Наша тусовка – це MamaRika, Мєх, Лавіка. Коля Сєрга молодець. Я за нього дуже радий, що він нарешті почав усвідомлювати свою українськість і змінив позицію. Щодо інших… У кожного своє життя", – додав Борисенко.