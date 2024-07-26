Тарас заметил, что жить за счет, полученным после юмористических шоу, можно. Однако, для него это трудно, поскольку стоимость билетов сильно упала за последние 2 года.

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Стадницкий поделился, что команда приняла такое решение, чтобы иметь возможность пригласить больше зрителей на шоу, которые бы присоединились к благотворительным аукционам. Впрочем, юморист заметил, что часть людей считает юмор – не ко времени.

Но заметили: если в городок приезжает певец, то на него идут, потому что он актуально, а когда юмористическое шоу – то наоборот. Хотя мы отчитываемся постоянно,

– подчеркнул Тарас.

В то же время комик вспомнил историю с военным, который был благодарен артистам за их миссию и сборы для бойцов. Защитник принял участие в аукционе, поскольку понимал положение своих коллег на фронте.

На одном из наших концертов был военный, который пробыл в плену 20 месяцев. Он пришел за сцену и благодарил за то, что делаем. Конечно, мы не можем иметь столько корпоративов, как раньше. Но и грех на что-то жаловаться,

– подытожил Стадницкий.

Напомним, на днях звезды "Фабрики звезд" братья Борисенко рассказали, чем зарабатывают на жизнь. Они не поддерживают связь с бывшими коллегами. В то же время Владимир работает в рекламе, а Александр – в медиа.