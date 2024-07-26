Виконавець раніше розповідав про страх воювати на фронті. За словами зірки, він не має ніяких навичок, які б знадобилися йому на передовій.

Не пропустіть Рано чи пізно всім прийдеться мобілізуватися, – комік Тарас Яремій про зірок у ЗСУ

Втім, MELOVIN і тепер зазначив, що боїться мобілізуватися. Артист зауважив, що принесе більше користі всередині держави, займаючись творчою діяльністю, ніж на фронті. Однак, він у жодному разі не вважає свою музичну професію важливішою за військову.

У мене не змінились думки щодо ймовірної служби, тому що мій страх вмерти нікуди не дівся, як і у кожної психічно здорової людини. Є люди, які живуть цим – військовою справою. Є люди, які оперують; є люди, які співають; є люди, які займаються мистецтвом. Є різні люди, які займають свої ніші,

– підкреслив співак.

Повне інтерв'ю з MELOVIN читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Виконавець заявив, що не тікатиме і мобілізується, якщо отримає повістку. Водночас MELOVIN не приховує свого страху і неготовність до такого рішення.

Я лише просто сказав, що, звичайно, я с*у. Призвуть – я не знаю, куди діватися. Значить так і буде, значить така доля – піти й захищати кордон України. Зрозуміють, що моя робота може принести щось більше державі – дякую і на цьому,

– поділився артист.

Нагадаємо, днями екслідер гурту "Корупція" Міша Крупін повідомив, що добровільно мобілізувався до армії. Музикант займається проходженням ВЛК та чекає на результати додаткових обстежень.