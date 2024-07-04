Головною причиною видалення публікації блогери назвали хейт, більша частина якого полилася на Гонковського. Чоловік виїхав з України як волонтер, але так і не повернувся.

Цікаво Заплакана Пренткович з коханим виправдалася за втечу за кордон, але знову нарвалась на хейт

Таня зазначила, що отримала шалену кількість негативу від користувачів. Через це вона з коханим втомилася і прийняла рішення архівувати пост з вибаченнями.

Ми просто не витримали, коли тисячі повідомлень та коментарів з побажаннями різних жахливих речей у твоєму житті. Ми просто були втомлені й вирішили, архівувавши пост, таким чином закритися,

– зізналася Пренткович.

У пості з вибаченнями блогерка назвала поїздку коханого на Мальдіви "імпульсивним та необдуманим" рішенням. Інфлюєнсерка не хотіла, щоб їхній вчинок змусив погано думати про інших волонтерів та бізнеси, що суттєво допомагають країні та часто їздять за кордон. Втім, Андрій обурився тим, що їхню щирість з коханою не оцінили.

Саме в цьому пості ми говорили про вибачення, відкритість і про те, як було насправді, а у відповідь ми отримали величезну кількість образ і хейту. Для нас це було ударом,

– запевнив Гонковський.

Пренткович і Гонковський виправдалися за відпочинок: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що через хейт і скандальну відпустку на Мальдівах Андрій і Таня вирішили переїхати за кордон. Про це пара повідомила ще в березні. Деякі прихильники зірок порадили їм працювати на аудиторію тої країни, де ті перебувають.