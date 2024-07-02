Більша частина негативу полилася на Гонковського, який втік з України, як волонтер, а потім поїхав до коханої на Мальдіви. Він виправдався і за свій відпочинок за кордоном.

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Блогери вирішили відповісти на питання юзерів про переїзд. Водночас вони поговорили про виїзд Гонковського до Польщі за системою "Шлях" для волонтерів, життя до переїзду та після нього, небажання Андрія воювати на фронті та відсутність мотивації пари повертатися до рідної країни.

Ми мовчали дуже довго, але для нас важливо бути відвертими з вами, зі своєю аудиторією. Ми не чекаємо підтримки, але нам важливо бути почутими й важливо далі рухатися з тими, хто готовий слухати, навіть, якщо наші дії чи рішення для них не ок,

– зізналася Пренткович.

Протягом всього відео блогери намагаються запевнити прихильників, що ні в чому не винні та нікого не обманювали. У деяких моментах Таня не змогла стримати сльози, особливо під час обговорення питань про виїзд з України, який вона дуже болісно перенесла.

Однак, користувачі назвали відверту розмову інфлюєнсерів "акторською грою". Більшість юзерів не повірила жодним словам Тані та Андрія, вкотре наголосивши, що нікому не треба їхні сльози, поки ті "живуть життя" за кордоном. Дехто навіть порадив Пренткович і Гонковському створити блог та працювати на ту країну, де вони наразі живуть.

"Таню, чого плакати? Ти ж в сонячній Іспанії під палким сонцем. Без тривог, хіба душевних, раз сльози";

"Ви виїхали, ну так заведіть нову сторінку, наберіть аудиторію тієї країни де живете і розвивайтеся далі. До чого ці сльози?";

"Знаєте, я з вами так давно, раділа за вас, спостерігала. А ось пробили ви дно тоді, коли нахабно почали брехати усім";

"Або замовкніть взагалі й не показуйте цей цирк, або намагайтесь назавжди почати своє життя десь, але не в Україні. Спробуйте з нуля, наприклад, в Іспанії. Ви там просто будете звичайними людьми. Брехнею уже свій вибір зробили";

"Жити хочеться закордоном, а гроші заробляти з України, маючи аудиторію українську, і інтеграції з українським бізнесом";

"Мовчання було кращою ідеєю. Думаю треба, щоб такі ж інтерв'ю давали жінки, матері, сестри загиблих чоловіків та й не тільки їх, а усіх загиблих мирних".

Як виправдався Гонковський за переїзд за кордон