Заворожує з перших секунд: українка Таня Муіньо зняла динамічний кліп для Дуа Ліпи
Джерело:Дуа Ліпа
Британська співачка Дуа Ліпа презентувала кліп на пісню Illusion, режисеркою якого стала Таня Муіньо. Неймовірне відео вже зібрало понад мільйон переглядів.
Знаменита кліпмейкерка Таня Муіньо знімає кліпи не лише для українських зірок, але й для світових. Її список поповнився відомою співачкою Дуа Ліпою.
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Таня Муіньо зняла кліп для Дуа Ліпи
Яскравий та динамічний кліп на пісню Illusion не залишить нікого байдужим. Таня Муіньо створила відеороботу у комплексі Piscina Municipal de Montjuï в Барселоні. Таким чином вона спробувала відтворити атмосферу басейну для стрибків у воду на літніх Олімпійських іграх, що проходили у столиці Іспанії.
Дуа Ліпа з'явилась у кліпі у кількох образах. Це чорне мереживне боді, напівпрозора червона сукня з широким ременем та білий топ з короткими джинсовими шортами.
Акцент у кліпі був на самій співачці, але її також супроводжували танцівники та синхронні плавці, які заворожували своїм танцем у воді.
Мрія стала реальністю! Дуа, дякую за довіру. Твоя музика завжди мене надихає. Співпраця була фантастичною, ми створювали ілюзію через воду, повітря та танець. Любов! Дякую великій неймовірній команді,
– звернулась до співачки режисерка.
"Сподіваюся, вам сподобаються ця пісня та відео так само сильно, як ми по-справжньому полюбили й отримали задоволення від їхнього створення", - прокоментувала реліз Дуа Ліпа.
Останні роботи Тані Муіньо
- Ще минулого року кліпмейкера створила ефектну відеороботу для знаменитого учасника BTS Чонгука. Цікаво, що у кліпі знялась українська модель Паша Гаруля.
- Режисерка встигла попрацювати навіть з Дженніфер Лопес, знявши кліп на її нову пісню Can't Get Enough. Зірка з'явилась у відео на вулицях Лос-Анджелеса у бездоганних образах.
- Іменита кліпмейкерка не забуває й про українських артистів. Нещодавно вона створила кліп для Дантеса на його новий трек "Я залишусь молодим". Це енергійний ролик про те, що потрібно радіти життю.