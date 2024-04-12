Заворожує з перших секунд: українка Таня Муіньо зняла динамічний кліп для Дуа Ліпи

Британська співачка Дуа Ліпа презентувала кліп на пісню Illusion, режисеркою якого стала Таня Муіньо. Неймовірне відео вже зібрало понад мільйон переглядів.

Знаменита кліпмейкерка Таня Муіньо знімає кліпи не лише для українських зірок, але й для світових. Її список поповнився відомою співачкою Дуа Ліпою.

Цікаво Зробив це вперше: MELOVIN знявся оголеним у новому кліпі на пісню Dreamer

Таня Муіньо зняла кліп для Дуа Ліпи

Яскравий та динамічний кліп на пісню Illusion не залишить нікого байдужим. Таня Муіньо створила відеороботу у комплексі Piscina Municipal de Montjuï в Барселоні. Таким чином вона спробувала відтворити атмосферу басейну для стрибків у воду на літніх Олімпійських іграх, що проходили у столиці Іспанії.

Дуа Ліпа з'явилась у кліпі у кількох образах. Це чорне мереживне боді, напівпрозора червона сукня з широким ременем та білий топ з короткими джинсовими шортами.

Акцент у кліпі був на самій співачці, але її також супроводжували танцівники та синхронні плавці, які заворожували своїм танцем у воді.

Мрія стала реальністю! Дуа, дякую за довіру. Твоя музика завжди мене надихає. Співпраця була фантастичною, ми створювали ілюзію через воду, повітря та танець. Любов! Дякую великій неймовірній команді,

– звернулась до співачки режисерка.

"Сподіваюся, вам сподобаються ця пісня та відео так само сильно, як ми по-справжньому полюбили й отримали задоволення від їхнього створення", - прокоментувала реліз Дуа Ліпа.

Останні роботи Тані Муіньо