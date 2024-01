Це вже другий ролик за участі артистки для її нового треку – Can’t Get Enough. Для знімань цього відео до Джей Ло приєдналась реперка Latto, яка була номінована на Греммі.

Ефектно Дженніфер Лопес підкорила Париж приголомшливим образом: фото в чорній сукні

Таня Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес

У відеороботі використали кадри зі стрічки This is Me Now: A Love Story, у якій грала Джей Ло. Епізоди з фільму супроводжуватимуть дев'ятий студійний альбом Лопес – This is Me…Now, який незабаром вийде у світ.

У кліпі, що Муіньо зняла для співачки, Лопес має бездоганний вигляд. Особливо ефективно зірка прогулювалась вулицями Нью-Йорка в короткому жакеті та спідниці. Також там можна побачити танці Дженніфер на високих підборах, зокрема, на столі в закладі. А ще у ролику знаменитість спокусливо приймала душ.

Цікаво, що Джей Ло та Latto з'явилися у кліпі в подібних луках. Вони постали в образах червоного кольору – Ло була у шубі, а її колега – в шкіряному плащі. Також вони одягнули звабливі яскраві колготки та мали акцентні макіяжі.

Новий кліп Дженніфер Лопес – Can’t Get Enough: дивіться відео онлайн

Джей Ло одягала сукню українського дизайнера

Співачка обрала вбрання Івана Фролова, який вже давно став улюбленим дизайнером багатьох світових зірок. На виступах і світських заходів його одяг носили Бейонсе, Maneskin, Ріта Ора, Дуа Ліпа та Гвен Стефані. Особливими деталями бренду Frolov вважають корсети, бра та рукавички.

Цікаво, що сукню від українця Джей Ло одягнула для стрічки This Is Me… Now. Фільм знімали на честь першого за 10 років альбому попдіви, який запланований на 16 лютого 2024 року.