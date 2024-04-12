Знаменитая клипмейкер Таня Муиньо снимает клипы не только для украинских звезд, но и для мировых. Ее список пополнился известной певицей Дуа Липой.
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Таня Муиньо сняла клип для Дуа Липы
Яркий и динамичный клип на песню Illusion не оставит никого равнодушным. Таня Муиньо создала видеоработу в комплексе Piscina Municipal de Montjuï в Барселоне. Таким образом она попыталась воссоздать атмосферу бассейна для прыжков в воду на летних Олимпийских играх, проходивших в столице Испании.
Дуа Липа появилась в клипе в нескольких образах. Это черное кружевное боди, полупрозрачное красное платье с широким ремнем и белый топ с короткими джинсовыми шортами.
Акцент в клипе был на самой певице, но ее также сопровождали танцовщики и синхронные пловцы, которые завораживали своим танцем в воде.
Мечта стала реальностью! Дуа, спасибо за доверие. Твоя музыка всегда меня вдохновляет. Сотрудничество было фантастическим, создавая иллюзию через воду, воздух и танец. Любовь! Спасибо большой невероятной команде,
– обратилась к певице режиссер.
"Надеюсь, вам понравятся эта песня и видео так же сильно, как мы по-настоящему полюбили и получили удовольствие от их создания", – прокомментировала релиз Дуа Липа.
Последние работы Тани Муиньо
- Еще в прошлом году клипмейкер создала эффектную видеоработу для знаменитого участника BTS Чонгука. Интересно, что в клипе снялась украинская модель Паша Гаруля.
- Режиссер успела поработать даже с Дженнифер Лопес, сняв клип на ее новую песню Can't Get Enough. Звезда появилась в видео на улицах Лос-Анджелеса в безупречных образах.
- Именитый клипмейкер не забывает и об украинских артистах. Недавно она создала клип для Дантеса на его новый трек "Я останусь молодым". Это энергичный ролик о том, что нужно радоваться жизни.