Нещодавно співак здійснив мрію незрячого 13-річного хлопця з Чернігова. Він разом з прихильником заспівав на одній сцені.

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Святослав розсекретив, що наразі перебуває в Харкові. У своїх соцмережах артист показав кадр з місцевої кав'ярні, де мав змогу випити каву. На світлині музикант постав у коричневій сорочці та сірій футболці. До того ж на фото можна помітити баристу, яка усміхається.

Вакарчук зізнався, що попри обстріли, місто живе далі.

Харків. Кафе Централь. Незважаючи на обстріли й прильоти, місто тримається і живе. А кава тут – найсмачніша, яку я пив за останні місяці. Дякую за неї баристі Лізі,

– написав фронтмен гурту.

Протягом останніх двох років артист неодноразово приїздив до Харкова. Під час поїздок до військових з концертами він нерідко зупиняється у місті.

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