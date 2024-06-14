Нещодавно співак здійснив мрію незрячого 13-річного хлопця з Чернігова. Він разом з прихильником заспівав на одній сцені.
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Святослав розсекретив, що наразі перебуває в Харкові. У своїх соцмережах артист показав кадр з місцевої кав'ярні, де мав змогу випити каву. На світлині музикант постав у коричневій сорочці та сірій футболці. До того ж на фото можна помітити баристу, яка усміхається.
Вакарчук зізнався, що попри обстріли, місто живе далі.
Харків. Кафе Централь. Незважаючи на обстріли й прильоти, місто тримається і живе. А кава тут – найсмачніша, яку я пив за останні місяці. Дякую за неї баристі Лізі,
– написав фронтмен гурту.
Протягом останніх двох років артист неодноразово приїздив до Харкова. Під час поїздок до військових з концертами він нерідко зупиняється у місті.
Чим займається Вакарчук під час повномасштабного вторгнення
- Чоловік хотів вступити до ЗСУ, але отримав вказівку продовжувати займатися творчістю. Відтоді Святослав активно гастролює на передовій, виступаючи з концертами на підтримку захисників.
- Неодноразово співак публікував фото з деокупованих та прифронтових міст.
- До того ж виконавець зі своїм гуртом "Океан Ельзи" гастролює за кордоном, де збирає кошти на підтримку України.