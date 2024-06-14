Недавно певец осуществил мечту незрячего 13-летнего парня из Чернигова. Он вместе с поклонником спел на одной сцене.
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Святослав рассекретил, что сейчас находится в Харькове. В своих соцсетях артист показал кадр из местной кофейни, где имел возможность выпить кофе. На фотографии музыкант предстал в коричневой рубашке и серой футболке. К тому же на фото можно заметить баристу, которая улыбается.
Вакарчук признался, что несмотря на обстрелы, город живет дальше.
Харьков. Кафе Централь. Несмотря на обстрелы и прилеты, город держится и живет. А кофе здесь – самый вкусный, который я пил за последние месяцы. Спасибо за него баристе Лизе,
– написал фронтмен группы.
В течение последних двух лет артист неоднократно приезжал в Харьков. Во время поездок к военным с концертами он нередко останавливается в городе.
Чем занимается Вакарчук во время полномасштабного вторжения
- Мужчина хотел поступить в ВСУ, но получил указание продолжать заниматься творчеством. С тех пор Святослав активно гастролирует на передовой, выступая с концертами в поддержку защитников.
- Неоднократно певец публиковал фото с деоккупированных и прифронтовых городов.
- К тому же исполнитель со своей группой "Океан Эльзы" гастролирует за рубежом, где собирает средства в поддержку Украины.