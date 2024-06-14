Недавно певец осуществил мечту незрячего 13-летнего парня из Чернигова. Он вместе с поклонником спел на одной сцене.

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Святослав рассекретил, что сейчас находится в Харькове. В своих соцсетях артист показал кадр из местной кофейни, где имел возможность выпить кофе. На фотографии музыкант предстал в коричневой рубашке и серой футболке. К тому же на фото можно заметить баристу, которая улыбается.

Вакарчук признался, что несмотря на обстрелы, город живет дальше.

Харьков. Кафе Централь. Несмотря на обстрелы и прилеты, город держится и живет. А кофе здесь – самый вкусный, который я пил за последние месяцы. Спасибо за него баристе Лизе,

– написал фронтмен группы.

В течение последних двух лет артист неоднократно приезжал в Харьков. Во время поездок к военным с концертами он нередко останавливается в городе.

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