Однак, Шерстюк в останній момент ледь не відмовився від своєї мрії. Повернути хлопцеві впевненість у собі змогла його вихователька з музики.

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Віра Омолс, мати Андрія, зізналася, що парубок з дитинства почав виявляти інтерес до творчості. Так, хлопець відбивав музичний такт долонями або ложкою, намагаючись відтворити пісню з мультфільмів.

Втім, до виступу на одній сцені зі Святославом Вакарчуком Шерстюк готувався протягом двох місяців. У цьому йому допомогла вчителька з музики – Любов Тянутова, з якою він вчив пісню "Обійми". Ба більше, у день виступу вона залишалася з ним на телефонному зв'язку.

Перед репетицією, Андрій розхвилювався та не зміг спочатку заспівати разом зі Святославом. Однак, хлопцеві допомогла вихователька, яка вчасно його заспокоїла.

Він може хвилюватися, щось нове для нього це дуже важко. Це треба проходити, через це переступати,

– розповіла мама підлітка.

Спочатку Шерстюк зайшов до зали як глядач, втім вирішив спробувати себе та вийти на сцену разом з кумиром.

Мрія здійснилася на всі 100%, дуже добре ми заспівали з Вакарчуком в дуеті. Я хочу це сказати щирим покликом всього серця,

– зазначив Андрій.

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