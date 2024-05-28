Нагадує Болівію чи Сайгон, – відомий український письменник опублікував рідкісне фото з фронту

Український письменник Станіслав Асєєв з початку повномасштабного вторгнення вступив у лави ЗСУ. Часом він ділиться фото з передової.

Так днями він виставив свіжу світлину. Зауважимо, військовий нещодавно повернувся в зону бойових дій після контузії.

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Яке фото з передової опублікував Станіслав Асєєв

Він поширив світлину у військовій формі з окопу, який вкритий зеленню та червоними маками.

Інколи фронт при певному куті зору більше нагадує Болівію чи Сайгон, ніж Донбас: пробираєшся хащами по воду і раптом зустрічаєш таку красу. А от якщо сфотографуватись біля маків на фоні степу, розбитих мінами доріг та териконів удалині – чимось нагадує Афганістан,

– зазначив під фото письменник.

Що відомо про Станіслава Асєєва