Йому був 71 рік. Лише 16 березня тато артистки відсвяткував свій день народження.
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Що сталося з батьком Світлани Тарабарової
Виконавиця вирішила поки не розголошувала причину смерті тата. Вона лише опублікувала чорно-біле фото та написала щемливий текст.
Тато, я люблю тебе. Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись. Світла пам'ять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь тобі вже легше,
– зазначила співачка.
Що відомо про батька Світлани Тарабарової
- Співачка народилася у Херсоні в сім'ї, де її тато Василь Володимирович працював головним енергетиком на заводі. Попри свою технічну професію, він був людиною творчою та артистичною, що значно вплинуло на виховання доньок.
- За словами самої Світлани, батько навчив їх любити літературу та музику і шукати світлі сторони в усьому. "Кожна розмова з моїм татом – це монолог з кінофільму", – згадувала артистка.
- Попри творчі нахили, Василь Володимирович був доволі суворим у вихованні дітей.
- Водночас Тарабарова розповідала, що тато не жалів для них нічого, намагаючись дати найкраще.
- Щодо творчості доньки, то батько ставився до неї прискіпливо, але водночас пишався її досягненнями.