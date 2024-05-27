Йому був 71 рік. Лише 16 березня тато артистки відсвяткував свій день народження.

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Що сталося з батьком Світлани Тарабарової

Виконавиця вирішила поки не розголошувала причину смерті тата. Вона лише опублікувала чорно-біле фото та написала щемливий текст.

Тато, я люблю тебе. Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись. Світла пам'ять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь тобі вже легше,

– зазначила співачка.

Що відомо про батька Світлани Тарабарової