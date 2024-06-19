Після хрещення: відомий український співак уперше показав обличчя доньки
19 червня 2024, 13:47Читать новость на русском
Джерело:Сімбочка
Український виконавець Ілля Парфенюк, який відомий під псевдонімом PARFENIUK, та його кохана Сімбочка відсвяткували хрещення двомісячної донечки. Молоді батьки вже поділилися фото з урочистої події.
Відтак, вони уперше показали обличчя своєї доньки публіці. Фани підкреслили, що дівчинка – копія PARFENIUK.
Вас також може зацікавити Зустрічався зі Світланою Лободою, а зараз перебуває на фронті: що відомо про Геннадія Попенка
Церемонія хрещення маленької Софійки відбулася в одному з київських храмів. На урочистому святі були присутні найближчі родичі та друзі молодої сім'ї.
У коментарях під світлинами шанувальники зауважили разючу схожість між Софією та її батьком.
- "На тата схожа";
- "Копія Парфенюка";
- "Тато вилитий";
- "Очі точно твої, а все інше Іллі";
- "Яка гарнюня";
- "На тата схожа";
- "Ну то це ж копія тата";
- "Яка булочка. Схожа дуже на тата".
Що відомо про доньку PARFENIUK і Сімбочки
- У грудні 2023 року співак та його кохана оголосили радісну новину – вони чекають на поповнення в сім'ї. Майбутня матуся поділилася світлиною з чоловіком і тестом на вагітність, офіційно підтвердивши свій стан.
- Згодом пара вирішила оригінально повідомити стать дитини. Вони влаштували гендер-паті на даху будинку. Ілля та Карина лопнули велику чорну кулю, з якої вилетіли рожеві кульки, а димові шашки випустили рожевий дим. Таким чином вони дізналися, що невдовзі стануть батьками дівчинки.
- Дитина з'явилася на світ 31 березня. Молоді батьки назвали її Софійкою. Цікаво, що ім'я первістки PARFENIUK розсекретив у своєму треку "Дякую".