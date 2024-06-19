Після хрещення: відомий український співак уперше показав обличчя доньки

Український виконавець Ілля Парфенюк, який відомий під псевдонімом PARFENIUK, та його кохана Сімбочка відсвяткували хрещення двомісячної донечки. Молоді батьки вже поділилися фото з урочистої події.

Відтак, вони уперше показали обличчя своєї доньки публіці. Фани підкреслили, що дівчинка – копія PARFENIUK.

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Церемонія хрещення маленької Софійки відбулася в одному з київських храмів. На урочистому святі були присутні найближчі родичі та друзі молодої сім'ї.

У коментарях під світлинами шанувальники зауважили разючу схожість між Софією та її батьком.

"На тата схожа";

"Копія Парфенюка";

"Тато вилитий";

"Очі точно твої, а все інше Іллі";

"Яка гарнюня";

"На тата схожа";

"Ну то це ж копія тата";

"Яка булочка. Схожа дуже на тата".

Що відомо про доньку PARFENIUK і Сімбочки