Поэтому, они впервые показали лицо своей дочери публике. Фаны подчеркнули, что девочка – копия PARFENIUK.

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Церемония крещения маленькой Софийки состоялась в одном из киевских храмов. На торжественном празднике присутствовали ближайшие родственники и друзья молодой семьи.

В комментариях под фотографиями поклонники отметили поразительное сходство между Софией и ее отцом.

"На папу похожа";

"Копия Парфенюка";

"Папа вылитый";

"Глаза точно твои, а все остальное Ильи";

"Какая хорошенькая";

"На папу похожа";

"Ну так это же копия папы";

"Какая булочка. Похожа очень на папу".

Что известно о дочери PARFENIUK и Симбочки