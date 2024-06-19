Поэтому, они впервые показали лицо своей дочери публике. Фаны подчеркнули, что девочка – копия PARFENIUK.
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Церемония крещения маленькой Софийки состоялась в одном из киевских храмов. На торжественном празднике присутствовали ближайшие родственники и друзья молодой семьи.
В комментариях под фотографиями поклонники отметили поразительное сходство между Софией и ее отцом.
- "На папу похожа";
- "Копия Парфенюка";
- "Папа вылитый";
- "Глаза точно твои, а все остальное Ильи";
- "Какая хорошенькая";
- "На папу похожа";
- "Ну так это же копия папы";
- "Какая булочка. Похожа очень на папу".
Что известно о дочери PARFENIUK и Симбочки
- В декабре 2023 года певец и его возлюбленная объявили радостную новость – они ждут пополнения в семье. Будущая мамочка поделилась фотографией с мужем и тестом на беременность, официально подтвердив свое положение.
- Впоследствии пара решила оригинально сообщить пол ребенка. Они устроили гендер-пати на крыше дома. Илья и Карина лопнули большой черный шар, из которого вылетели розовые шарики, а дымовые шашки выпустили розовый дым. Таким образом они узнали, что вскоре станут родителями девочки.
- Ребенок появился на свет 31 марта. Молодые родители назвали ее Софией. Интересно, что имя первенца PARFENIUK рассекретил в своем треке "Дякую".