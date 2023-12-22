Виконавець Parfeniuk та тікток-блогерка під псевдонімом Сімбочка опублікували на своїх сторінках спільні фото. Зіркова пара позувала в обіймах, а Сімбочка тримала в руках позитивний тест на вагітність.

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Parfeniuk стане батьком вперше

Блогерка для цих фото одягнула білу сорочку, яку зав'язала вище талії, щоб оголити живіт.

Нас тепер троє. Чекаємо на тебе, наше сонечко,

– написала пара у соцмережах.



Parfeniuk та Сімбочка / Фото з інстаграму зірок

Про новий статус також оголосив Parfeniuk на інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Сімба вагітна. Слава, ти перший, хто про це дізнався. Готуємося. Я був шокований і дуже радий. Вона прокинулася зранку і каже: я відчуваю, що треба зробити тест. Ми робимо тест, а там дві смужки. Ми зразу вирішили, що будемо виховувати", – розповів артист.

Нагадаємо, що ще у липні цього року Parfeniuk зробив Сімбочці пропозицію. Пара не розповідала про це аж до листопада, оскільки побоювалась реакції шанувальників.

Хто такий Parfeniuk