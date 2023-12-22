Виконавець Parfeniuk та тікток-блогерка під псевдонімом Сімбочка опублікували на своїх сторінках спільні фото. Зіркова пара позувала в обіймах, а Сімбочка тримала в руках позитивний тест на вагітність.
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Parfeniuk стане батьком вперше
Блогерка для цих фото одягнула білу сорочку, яку зав'язала вище талії, щоб оголити живіт.
Нас тепер троє. Чекаємо на тебе, наше сонечко,
– написала пара у соцмережах.
Parfeniuk та Сімбочка / Фото з інстаграму зірок
Про новий статус також оголосив Parfeniuk на інтерв'ю Славі Дьоміну.
"Сімба вагітна. Слава, ти перший, хто про це дізнався. Готуємося. Я був шокований і дуже радий. Вона прокинулася зранку і каже: я відчуваю, що треба зробити тест. Ми робимо тест, а там дві смужки. Ми зразу вирішили, що будемо виховувати", – розповів артист.
Хто такий Parfeniuk
- Нагадаємо, Parfeniuk – відомий український співак, який отримав популярність після треку "Провела екскурсію". Він продовжує підкорювати музичні чарти з піснями "Відриваючись", "Долоні", "Поряд", "Повільно", "Мала".
- Артист родом з Канева, він займається музикою ще з дитинства та вміє грати на багатьох музичних інструментах. Parfeniuk пробував свої сили на Нацвідборі на Євробачення, але йому не вдалося потрапити до списку фіналістів.