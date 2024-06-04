Багато класних людей нею розмовляють, – відома українська співачка заступилася за російську мову

Виконавиця Євгенія Власова висловилася про українську та російську мову. Зокрема, вона згадала про те, як починалася її музична кар'єра.

Тоді співачка каже, що співала лише українською. Однак для того, щоб бути потрібними та заробляти гроші вітчизняні артисти, як і вона, переходили на російську. Євгенія пояснила, яке в неї ставлення до російської на третій рік повномасштабного вторгнення.

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Насамперед вона вважає, що в Україні люди повинні говорити українською, проте загалом виконавиця не поділяє людей за мовами чи національностями. Власова не ставиться до когось негативного лише через те, що він або вона розмовляють російською.

Російська мова, вона ж не зовсім не наша, вона не їхня. Багато добрих, класних людей нею розмовляють, які підтримують Україну… Якщо переді мною стоїть класна людина, і вона російськомовна, я ніколи їй не почну говорити якісь гидоти, що вона якась не така. Лише тільки тому, що вона не спілкується українською,

– підкреслила знаменитість.

Інтерв'ю з Євгенією Власовою:дивіться відео онлайн

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