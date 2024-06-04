Тогда певица говорит, что пела только на украинском. Однако для того, чтобы быть нужными и зарабатывать деньги отечественные артисты, как и она, переходили на русский. Евгения объяснила, какое у нее отношение к русскому на третий год полномасштабного вторжения.
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Прежде всего она считает, что в Украине люди должны говорить на украинском, однако в целом исполнительница не разделяет людей по языкам или национальностям. Власова не относится к кому-то негативного только потому, что он или она разговаривают на русском.
Русский язык, он же не совсем не наш, он не их. Много хороших, классных людей на нем разговаривают, которые поддерживают Украину... Если передо мной стоит классный человек, и он русскоязычный, я никогда ему не начну говорить какие-то гадости, что он какой-то не такой. Только только потому, что она не общается на украинском,
– подчеркнула знаменитость.
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Что известно о Евгении Власовой
- Исполнительница занималась музыкой в детстве, а впоследствии поступила в музыкальное училище.
- В 2000 году Евгения начала сотрудничать с продюсером Дмитрием Костюком, за которого позже вышла замуж.
- В тот период Власова получила известность благодаря своим трекам "Я – живая река", "О тебе", "Ветер надежды" и других.
- Уже через четыре года исполнительница стала мамой дочери Нины. В то же время тогда у нее был не лучший период, ведь она столкнулась с изменой любимого и даже унижениями с его стороны.
- Несмотря на эти вызовы, певица приняла решение продолжить свою музыкальную карьеру, однако в 2009 году внезапно исчезла со сцены. Тогда даже ходили слухи, что артистка болеет раком, но она опровергла эту информацию.
- В 2016 году Власова уже официально объявила о творческой паузе, но в 2021 году она вернулась на телевидение, приняв участие в популярном шоу "Танцы со звездами", а в этом году Евгения выпустила новый трек "Любовь покоряет".
- Отметим, 24 февраля 2022 года знаменитость с мамой и дочкой встретили в Киеве, однако они перебрались в Чехию из-за ухудшения здоровья мамы Евгении.