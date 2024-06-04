Тоді співачка каже, що співала лише українською. Однак для того, щоб бути потрібними та заробляти гроші вітчизняні артисти, як і вона, переходили на російську. Євгенія пояснила, яке в неї ставлення до російської на третій рік повномасштабного вторгнення.
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Насамперед вона вважає, що в Україні люди повинні говорити українською, проте загалом виконавиця не поділяє людей за мовами чи національностями. Власова не ставиться до когось негативного лише через те, що він або вона розмовляють російською.
Російська мова, вона ж не зовсім не наша, вона не їхня. Багато добрих, класних людей нею розмовляють, які підтримують Україну… Якщо переді мною стоїть класна людина, і вона російськомовна, я ніколи їй не почну говорити якісь гидоти, що вона якась не така. Лише тільки тому, що вона не спілкується українською,
– підкреслила знаменитість.
Інтерв'ю з Євгенією Власовою:дивіться відео онлайн
Що відомо про Євгенію Власову
- Виконавиця займалася музикою в дитинстві, а згодом вступила до музичного училища.
- У 2000 році Євгенія почала співпрацювати з продюсером Дмитром Костюком, за якого пізніше вийшла заміж.
- У той період Власова здобула популярність завдяки своїм трекам "Я – живая река", "О тебе", "Ветер надежды" та інших.
- Вже через чотири роки виконавиця стала мамою донечки Ніни. Водночас тоді в неї був не найкращий період, адже вона зіткнулася зі зрадою коханого та навіть приниженнями з його боку.
- Попри ці виклики, співачка прийняла рішення продовжити свою музичну кар'єру, однак у 2009 році раптово зникла зі сцени. Тоді навіть ходили чутки, що артистка хворіє на рак, але вона спростувала цю інформацію.
- У 2016 році Власова вже офіційно оголосила про творчу паузу. Проте у 2021 році вона повернулася на телебачення, взявши участь у популярному шоу "Танці з зірками", а цього року Євгенія випустила новий трек "Любов підкорює".
- Зауважимо, 24 лютого 2022 року знаменитість з мамою та донькою зустріли у Києві, проте вони перебралися до Чехії через погіршення здоров'я мами Євгенії.