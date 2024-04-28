Водночас зізналася, що спершу не збиралась записувати такі композиції, бо вже від поп пісень перейшли до створення медитативної музики. Нова лірична композиція оспівує сакральну силу жінок. Артистка вже навіть встигла показала фрагмент з кліпу до цього треку.

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Що відомо про нову пісню Євгенії Власової

Текст до "Любов підкорює" написала Олеся Гаєвська, однак сама Євгенія була настільки вражена змістом, що вирішила написати музику до слів.

Випадково в телеграм-каналі з загальної розсилки ця пісня відкрилась на моєму телефоні. Я й дотепер не розумію як. І змусила мене заплакати та відчути бажання її записати. Бо в ній я відчула те, що є в моєму серці, та те, хто така жінка в цьому світі насправді. Що ми не суперниці одна одній, а сестри, що жінка це сила любові та ніжність,

– підкреслила Власова.

Що відомо про творчість Євгенії Власової