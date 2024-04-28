Водночас зізналася, що спершу не збиралась записувати такі композиції, бо вже від поп пісень перейшли до створення медитативної музики. Нова лірична композиція оспівує сакральну силу жінок. Артистка вже навіть встигла показала фрагмент з кліпу до цього треку.
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Що відомо про нову пісню Євгенії Власової
Текст до "Любов підкорює" написала Олеся Гаєвська, однак сама Євгенія була настільки вражена змістом, що вирішила написати музику до слів.
Випадково в телеграм-каналі з загальної розсилки ця пісня відкрилась на моєму телефоні. Я й дотепер не розумію як. І змусила мене заплакати та відчути бажання її записати. Бо в ній я відчула те, що є в моєму серці, та те, хто така жінка в цьому світі насправді. Що ми не суперниці одна одній, а сестри, що жінка це сила любові та ніжність,
– підкреслила Власова.
Що відомо про творчість Євгенії Власової
- Майбутня виконавиця виявляла сильну пристрасть до музики ще з дитинства і вже після школи вступила до музичного училища Глієра на відділення вокалу.
- У 2000 році в житті Євгенії з'явився Дмитро Костюк, який спочатку взяв на себе роль її продюсера, а потім став чоловіком. У той період Власова здобула популярність завдяки своїм трекам "Я – живая река," О тебе", "Ветер надежды" та інших.
- Через чотири роки артистка народила доньку Ніну. Попри особисті випробування, включаючи зраду та приниження з боку чоловіка, співачка вирішила продовжити свій музичний шлях, випускаючи нові пісні та демонструючи талант на різноманітних конкурсах.
- У 2009 році раптове зникнення Євгенії Власової зі сцени викликало різні чутки в пресі. Так, писали, що знаменитість хворіє на рак. Однак пізніше вона заявила, що ніколи не мала онкозахворювання. За словами артистки, помилкове уявлення виникло через рекомендацію лікаря щодо хімієтерапії.
- У 2016 році Власова офіційно оголосила про творчу паузу, а у 2021 році співачка повернулася на телеекрани. Тоді вона взяла участь у популярному телешоу "Танці з зірками", але на 8 тижні змагань покинула проєкт.
- На початку повномасштабного вторгнення артистка з мамою та донькою були в Києві, втім через погіршення стану здоров'я матері Євгенії, вони перебралися до Чехії. Там Власова почала займатися духовними практиками. Зокрема, писала музику для медитацій.