Екснаречена Гринкевича Морозюк відверто пояснила, чому взяла багатомільйонну позику в мами

Колишня Романа Гринкевича, який замішаний в корупційному скандалі, Соня Морозюк у лютому отримала позику в розмірі 6,7 мільйона гривень від своєї матері, Ліліани Семенюти. У мережі були різні припущення щодо причини такого рішення. Художниця вирішила розставити всі крапки на "і".

Вона заявила, що "просто хотіла захистити своє від злочинів сторонніх". Крім того, художниця зазначила, що арешт своєї нерухомості вважає несправедливим.

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Чому Морозюк взяла позику в мами

Художниця пояснила, що не намагалася якось шкодити діям слідства або арешту.

Це просто було зроблено як міра захисту тому, що є такі схеми шахрайства, коли переписують в реєстрах власність... Саме через це було зроблено договір іпотеки… Я просто хотіла захистити своє від злочинів сторонніх,

– сказала Соня.

Дівчина додала, що арешт на своє майно вважає "повним правовим нігілізмом" і буде подавати апеляційну скаргу. Для цього в неї є адвокати та вся потрібна документація.

У мене немає жодної земельної ділянки… На все моє майно, котре є в декларації, накладено арешт, але я буду подавати апеляційну скаргу і суду дам всю документацію, котра спростовує,

– заявила Соня.

Інтерв'ю з Сонею Морозюк: дивіться відео онлайн

Що цьому передувало