Она заявила, что "просто хотела защитить свое от преступлений посторонних". Кроме того, художница отметила, что арест своей недвижимости считает несправедливым.

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Художница объяснила, что не пыталась как-то вредить действиям следствия или аресту.

Это просто было сделано как мера защиты потому, что есть такие схемы мошенничества, когда переписывают в реестрах собственность... Именно поэтому был сделан договор ипотеки... Я просто хотела защитить свое от преступлений посторонних,

– сказала Соня.

Девушка добавила, что арест на свое имущество считает "полным правовым нигилизмом" и будет подавать апелляционную жалобу. Для этого у нее есть адвокаты и вся необходимая документация.

У меня нет ни одного земельного участка... На все мое имущество, которое есть в декларации, наложен арест, но я буду подавать апелляционную жалобу и суду дам всю документацию, которая опровергает,

– заявила Соня.

Интервью с Соней Морозюк: смотрите видео онлайн

Что этому предшествовало