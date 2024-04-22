Не буду брехати, – Морозюк розповіла про заробітки на картинах і мерчі після скандалу
Джерело:"Люкс ФМ"
Художниця Соня Морозюк повернулась у соцмережі після скандалу. Вона не тільки відновила публікації на сторінці, але й продаж мерчу та своїх картин.
Соня Морозюк скористалась скандалом через роман з корупціонером Романом Гринкевичем та створила серію з мерчем (це обкладинки для паспорта, футболки, кейси для гаджетів) зі своїми фразами. Також вона відновила продаж картин після інтерв'ю Дмитру Гордону.
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Соня Морозюк про заробітки після скандалу
Художниця розповіла, що до корупційного скандалу мерч приносив їй менш як 100 тисяч гривень у місяць. Зараз продаж її творчості відновлюється.
Все супер. Картини купуються, мерч купується, все клас. На сьогодні я ще не підраховувала. Продажі були. Я не буду брехати, що менші ніж минулого року, але все йде своїм чередом, набирає оберти. Думаю, що в мене до кінця року часу багато, влітку все буде супер,
– заявила Соня Морозюк.
Мисткиня додала, що цього місяця отримала замовлення – створити 10 картин для одного закладу. Для виконання їй потрібно ще близько двох тижнів. Морозюк не уточнила, скільки коштів отримає за цей проєкт.
"Мій стандартний ритм життя – вставати о 5 ранку їхати до майстерні й малювати щодня по картині. У мене має бути система, яка допомагає жити й триматись", – казала дівчина.
Скільки коштують картини Соні Морозюк
- До скандалу художниця заявляла, що її картини коштують близько 10 тисяч доларів. Володимир Завадюк пізніше спростовував її слова й казав, що купував твори Соні за 15 та 25 тисяч гривень.
- Віднедавна Морозюк виставила на продаж близько 30 нових робіт. Найдорожча картина вартує 7 тисяч доларів – на ній напис "давай складемось у пазлик". Інша картина "ха" коштує 2200 доларів, "прошу побачення" – 3100.