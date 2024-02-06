Український продюсер, керівник Big Brave Events Володимир Завадюк прокоментував корупційний скандал навколо Гринкевичів, де була причетна й Соня Морозюк. Він розповів, що зняв усі картини художниці, які були в офісі каналу "1+1". Їх відправили назад дівчині.

До слова Соню я поважаю, – Євгенія Гапчинська здивувала неочікуваною заявою про скандальну Морозюк

Володимир Завадюк про Соню Морозюк та її картини

Продюсер підкреслив, що всіляко засуджує корупцію. Він підкреслив, що в його команді таке траплятися не може.

Я розумію, що в офісі, куди приходять опініон-мейкери, де ми спілкуємося із зірками, де ми спілкуємося у тому числі з державними установами, не можуть на цей час бути картини Соні Морозюк – це абсолютно очевидно,

– повідомив Володимир Завадюк.

Продюсер раніше купив кілька картин художниці до своєї приватної колекції, зокрема, "Кохайте, поки є час" та "Цілую". За його словами, вони коштували йому по 15 та 25 тисяч гривень.

"Вони зберігаються у мене вдома на другому поверсі стоять і чекають своєї черги. Поки що вони просто стоять у кутку", – розповів Володимир.



Володимир Завадюк в офісі / Фото з інстаграму продюсера

Зауважимо, сама художниця казала, що її картини коштують близько 10 тисяч доларів. Після скандалу їх можна було придбати на онлайн-аукціонах. Одна з таких коштувала 90 тисяч гривень (понад 2 тисячі доларів).

Володимир Завадюк прибрав написи Морозюк з авто

Володимир Завадюк познайомився з Сонею Морозюк ще задовго до скандалу. Художниця спеціально для нього розписала автомобіль, що викликало бурхливу реакцію мережі. Через корупційну історію продюсер зняв плівку.

На ній знята плівка, тому що на цей час я не можу їздити на цій машині і асоціюватися з корупцією, корупційною історією, тому що не маю з нею нічого спільного,

– зауважив Завадюк.



Авто Володимира Завадюка, до та після / Колаж Show 24