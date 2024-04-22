Соня Морозюк скористалась скандалом через роман з корупціонером Романом Гринкевичем та створила серію з мерчем (це обкладинки для паспорта, футболки, кейси для гаджетів) зі своїми фразами. Також вона відновила продаж картин після інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Соня Морозюк про заробітки після скандалу

Художниця розповіла, що до корупційного скандалу мерч приносив їй менш як 100 тисяч гривень у місяць. Зараз продаж її творчості відновлюється.

Все супер. Картини купуються, мерч купується, все клас. На сьогодні я ще не підраховувала. Продажі були. Я не буду брехати, що менші ніж минулого року, але все йде своїм чередом, набирає оберти. Думаю, що в мене до кінця року часу багато, влітку все буде супер,

– заявила Соня Морозюк.

Мисткиня додала, що цього місяця отримала замовлення – створити 10 картин для одного закладу. Для виконання їй потрібно ще близько двох тижнів. Морозюк не уточнила, скільки коштів отримає за цей проєкт.

"Мій стандартний ритм життя – вставати о 5 ранку їхати до майстерні й малювати щодня по картині. У мене має бути система, яка допомагає жити й триматись", – казала дівчина.

Скільки коштують картини Соні Морозюк