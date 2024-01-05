Соня Морозюк та її наречений Роман Гринкевич засвітилися у залі просто під час відео. Це помітила журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, яка переглядала новорічну програму для огляду.
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Кадр з Сонею Морозюк та її нареченим трапився саме перед номером про новий "МакДональдз" в Яремче.
Соня Морозюк з нареченим / Скриншот з відео
У цій сценці жартують про меню закладу, де немає звичних бургерів, а натомість – мамалига, бограч і банош. Тоді як касирка одягнена в овечу жилетку.
Канєшна, мешканці Яремче бидлуваті й ходять виключно в овечих жилетках, танцюють гопака і говорять максимально неприємною українською мовою. І пропонують обсмоктати риб'ячу голову для чогось,
– коментує випуск журналістка.
Номер про Яремче / Скриншот з відео
Цей номер образив багатьох українців з заходу країни. Про це вони написали в коментарях, зазначаючи, що вже не перший рік "кварталівці" створюють жарти про недолугих гуцулів.
- "Це при тому, що Яремче і бограч – це дві різні галактики";
- "Вони так гуцулів років 20 зображають. Моя подружка дуже дивувалася, що її родичі-гуцули голосували за Зеленського, а "квартал" їх роками обс*рає";
- "А мені подобається, що саме такі "громадяни" ходять на квартал. Що саме вони, ця довбана "гнила еліта", бо нормальні громадяни не підуть на такі шоу. Ось вона, справжня ознака елітарності. Маркер я б сказала. Браво";
- "Тобто вся еліта була в залі – свої до своїх по своє";
- "Це все сумно і огидно. І напевно, що зал був заповнений, і їм те справді смішно".
Хто така Соня Морозюк та її бойфренд
- Соня Морозюк – українська художниця родом з Харкова, картини якої є в багатьох знаменитих людей. Вона співпрацювала з відомими компаніями, а її стінописи довгий час були зображені на висотках Києва.
- Віднедавна стало відомо, що нареченим Соні Морозюк є Роман Гринкевич – син Ігоря Гринкевича, львівського підприємця, який є одним із головних постачальників для Міноборони. Його затримали за хабар розміром у 500 тисяч доларів, яким чоловік намагався підкупити одного з керівників ДБР. Та окрім того, бізнесмена підозрюють в розкраданні 1,2 мільярда гривень на постачаннях одягу для військових.
- Одна з фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина Романа. Журналісти підозрюють, що кошти, які той отримав нечесним шляхом, вкладалися у розвиток нареченої та її виставки "Мазня". До слова, наразі її закрили.