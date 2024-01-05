Соня Морозюк та її наречений Роман Гринкевич засвітилися у залі просто під час відео. Це помітила журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, яка переглядала новорічну програму для огляду.

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Кадр з Сонею Морозюк та її нареченим трапився саме перед номером про новий "МакДональдз" в Яремче.



Соня Морозюк з нареченим / Скриншот з відео

У цій сценці жартують про меню закладу, де немає звичних бургерів, а натомість – мамалига, бограч і банош. Тоді як касирка одягнена в овечу жилетку.

Канєшна, мешканці Яремче бидлуваті й ходять виключно в овечих жилетках, танцюють гопака і говорять максимально неприємною українською мовою. І пропонують обсмоктати риб'ячу голову для чогось,

– коментує випуск журналістка.



Номер про Яремче / Скриншот з відео

Цей номер образив багатьох українців з заходу країни. Про це вони написали в коментарях, зазначаючи, що вже не перший рік "кварталівці" створюють жарти про недолугих гуцулів.

"Це при тому, що Яремче і бограч – це дві різні галактики";

"Вони так гуцулів років 20 зображають. Моя подружка дуже дивувалася, що її родичі-гуцули голосували за Зеленського, а "квартал" їх роками обс*рає";

"А мені подобається, що саме такі "громадяни" ходять на квартал. Що саме вони, ця довбана "гнила еліта", бо нормальні громадяни не підуть на такі шоу. Ось вона, справжня ознака елітарності. Маркер я б сказала. Браво";

"Тобто вся еліта була в залі – свої до своїх по своє";

"Це все сумно і огидно. І напевно, що зал був заповнений, і їм те справді смішно".

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