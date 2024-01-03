Річ у тім, що українські правоохоронці затримали нареченого Морозюк Ігоря Гринкевича. Він є знаним львівським підприємцем та одним із головних постачальників для Міністерства оборони. Гринкевич намагався дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління Бюро, щоб йому повернули майно, яке забрали в підвласних йому компаній під час розслідування ДБР.

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Виставку Морозюк скасували через скандал з її нареченим

Художниця з Харкова Соня Морозюк відкрила першу виставку своїх картин під назвою "Мазня" ще 21 грудня. Виставка в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ мала тривати до 20 січня. Зараз в інституті розповіли, що вони призупиняють виставку художниці. Причиною стала "значна кількість суперечливих реакцій, що вийшли поза межі мистецтвознавчої дискусії".

Хоча мистецький куратор виставки Владислав Тузов сказав, що він проти критики у бік Морозюк на тлі скандалу. Тузов вважає, що вона тут ні до чого.

Я рішуче засуджую намагання цькувати художника через те, що батько її нареченого (не чоловіка) потрапив до якоїсь історії, яка ніяким боком не стосується мистецтва та науки загалом,

– написав він.



Реакція Тузова на закриття виставки / Фото з фейсбуку арт-куратора

Водночас сама Соня жодним чином не відреагувала на цей скандал. Відомо лише, що дівчина зробила приватною свою сторінку в соцмережах.

Відомо, що Морозюк походить з Харкова. Вона досить швидко стала популярною як художниця. Зокрема, її картини є у Монатіка, Віталія Кіма й навіть у Володимира Зеленського. Також у Києві можна побачити патріотичний мурал Соні із написом: "Що крутіше, ніж сім'я в 44 мільйони". Також дівчина співпрацювала з "ПриватБанком", "Укрзалізницею" та "Укрпоштою".

Раніше підписники цікавилися у дівчини, що допомогло їй досягти такого успіху лише у 20 років та звідки кошти на заможне життя. Соня відповідала, що всього досягла власнею працею.

Дівчина стверджує, що досягнула цього важкою працею: "10% – це талант. 10% – це вдача, а інші 80% ти просто працюєш. Ї*ашеш з ранку до ночі. І все. В тебе не може тоді не вийти,

– казала вона.

Що відомо про Морозюк та її нареченого

Львівський бізнесмен Роман Гринкевич освідчився Соні Морозюк у жовтні 2023 року. Це відбулося у Венеції, куди Гринкевич виїхав як волонтер. Дівчина розповідала про пропозицію в соцмережах, але не говорила, хто її наречений.



Морозюк освідчилися у Венеції / Фото з інстаграму мисткині

Днями відомий телеведучий Євген Плінський вирішив проаналізувати сім'ю Гринкевичів. У його розслідування йдеться, що родина стала багатою через постачання до ЗСУ їжі та одягу. Тобто, на певних схемах із різними оборонними замовленнями.

Плінський зазначив, що саме наречений Роман спонсорує кар'єру Морозюк та вкладає у її діяльність значні кошти, отримані із корупційних схем.

Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав в Соню. Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для ЗСУ – купувались годинники, замість тепловізорів – прикраси Cartier, замість пікапів – нові тачки для нареченої. Освідчився Рома Соні цього року в Венеції, куди виїхав як волонтер,

– зазначив Євген.

Зараз Гринкевичу молодшому оголосили про підозру у відмиванні 1 мільярда гривень на постачанні одягу для ЗСУ. До того ж упродовж року Роман придбав житло за 25 мільйонів гривень та 4 ділянок землі в Київській області. Також ймовірно, саме Гриневич вклав кошти у промо виставки Морозюк "Мазня" у Києві.